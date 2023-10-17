ABD'de Perakende Satışlar Beklentilerin Üzerinde Arttı

ABD'de eylül ayında perakende satışlar, aylık bazda yüzde 0,7 artarak beklentilerin üzerine çıktı. Motorlu taşıt ve parçaları ile yiyecek ve içeceklerin satıldığı mağazalar ile benzin istasyonlarında artış yaşanırken, elektronik ve ev aletleri, inşaat malzemesi ve giyim mağazalarında azalış kaydedildi.

NEW ABD'de perakende satışlar, eylülde aylık bazda yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ait perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarak 704,9 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde aylık bazda yüzde 0,3 artması yönündeydi. Perakende satışlar, ağustosta da yüzde 0,8 artmıştı.

Ülkede perakende satışlar, eylülde yıllık bazda da yüzde 3,8 yükseldi. Perakende satışlar ağustosta yıllık bazda yüzde 2,9 artış kaydetmişti.

Geçen ay en büyük artışı çeşitli mağaza perakendecilerindeki satışlar kaydederken, perakende satışlardaki yükselişte, motorlu taşıt ve parçaları ile yiyecek ve içeceklerin satıldığı mağazalar ile benzin istasyonlarındaki satışlarda yaşanan artış öne çıktı.

Elektronik ve ev aletleri, inşaat malzemesi ve bahçe ekipmanları ile giyim mağazalarındaki satışlarda ise azalış kaydedildi.

Analistler, verilerin, yüksek fiyatlara ve borçlanma maliyetlerine rağmen tüketici harcamalarının güçlü kalmayı sürdürdüğüne işaret ettiğini belirtti.