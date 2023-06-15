ABD'de perakende satışlar beklentilerin aksine arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ait perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışlar, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak 686,6 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde aylık bazda yüzde 0,1 azalması yönündeydi. Perakende satışlar, nisanda da yüzde 0,4 artmıştı.

ABD'de perakende satışlar, mayısta aylık bazda yüzde 0,3 artarak azalış beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ait perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak 686,6 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde aylık bazda yüzde 0,1 azalması yönündeydi. Perakende satışlar, nisanda da yüzde 0,4 artmıştı.

Ülkede perakende satışlar, mayısta yıllık bazda ise yüzde 1,6 arttı. Beklentiler, perakende satışların söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 2,2 artması yönündeydi. Perakende satışlar nisanda yıllık bazda 1,2 artış kaydetmişti.

Geçen ay perakende satışlardaki artışta; yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalar ile motorlu taşıt ve parçalarının satıldığını mağazalardaki satışlarda yaşanan artış öne çıktı.

Söz konusu dönemde yeme ve içme hizmetinin sunulduğu yerlerdeki, genel mal mağazalarındaki, mobilyacılardaki, gıda ve içecek ürünlerinin satıldığı mağazalardaki, spor malzemeleri, hobi ürünleri ve kitap satılan mağazalardaki ve elektronik mağazalarındaki satışlar da arttı. Akaryakıt istasyonlarındaki satışlarda ise bu dönemde azalış kaydedildi.

Analistler, verilerin, tüketici harcamalarının yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranlarına rağmen dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdiğini kaydetti.