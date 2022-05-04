ABD'de özel sektör istihdamı nisanda beklentileri karşılayamadı

ABD'de özel sektör istihdamı, nisanda 247 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı nisan ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı nisan ayında 247 bin kişilik artış gösterdi.

Piyasa beklentilerinin altında kalan ve Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydeden özel sektör istihdamının 395 bin kişi artması öngörülüyordu.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 120 bin azalırken, orta ölçekli işletmelerde 46 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 321 bin kişi arttı. Söz konusu dönemde istihdam artışının 202 bini hizmet, 46 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, mart ayına ait özel sektör istihdamındaki değişim de revize edildi. Daha önce martta 455 bin kişi arttığı açıklanan özel sektör istihdamının 479 bin kişi arttığı belirlendi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, nisan ayında ekonomi tam istihdama yaklaştıkça iş gücü piyasasındaki toparlanmanın yavaşlama işaretleri gösterdiğini belirtti.

İş gücü talebinin güçlü kaldığına işaret eden Richardson, iş gücü arzında yaşanan sıkıntının hem üreticiler hem de hizmet sağlayıcılar için iş kazanımlarının yumuşamasına neden olduğunu aktardı.

Richardson, "İş gücü piyasası sıkılaştıkça 50'den az çalışanı olan küçük şirketler maliyetlerin arttığı bir dönemde ücret rekabeti ile mücadele ediyor." ifadesini kullandı.