ABD'de özel sektör istihdamı martta beklentileri geride bıraktı

ABD'de özel sektör istihdamı, martta 455 bin kişi artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı mart ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, mart ayında 455 bin kişilik artış gösterdi.

Piyasa beklentilerini geride bırakan özel sektör istihdamının 450 bin kişi artması öngörülüyordu.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 90 bin, orta ölçekli işletmelerde 188 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 177 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam artışının 377 bini hizmet, 79 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, şubat ayına ait özel sektör istihdamındaki değişim de revize edildi.

Daha önce şubatta 475 bin kişi arttığı açıklanan özel sektör istihdamının 486 bin kişi arttığı belirlendi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, istihdam artışının mart ayında sektörler arasında geniş tabanlı olduğuna işaret etti.

Özellikle hizmet sektöründeki işe alımlara dikkati çeken Richardson, sıkı iş gücü arzının tüketiciye yönelik sektörlerde büyümenin devam etmesi için bir engel olmaya devam ettiğini belirtti.