ABD'de Özel Sektör İstihdamı Haziranda 33 Bin Kişi D düştü

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ADP Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan rapora göre, ABD'de özel sektör istihdamı haziranda 33 bin kişi azalarak, Mart 2023'ten bu yana ilk düşüşünü yaşadı. Öngörüler 99 bin kişilik artış bekliyordu.

NEW ABD'de özel sektör istihdamı, haziranda artış beklentilerinin aksine 33 bin kişi düştü.

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı haziran ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Rapora göre, ABD'de özel sektör istihdamı haziranda 33 bin kişi azalırken, Mart 2023'ten bu yana ilk düşüşünü kaydetti.

Özel sektör istihdamının bu dönemde 99 bin kişi artması öngörülüyordu. Özel sektör istihdamındaki artışa ilişkin mayıs verisi de 37 binden 29 bine revize edildi.

Haziran ayında istihdam üretim sektöründe 32 bin kişi artarken, hizmet sektöründe 66 bin kişi azaldı.

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, haziranda yıllık ücret yüzde 4,4 yükseldi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "İşten çıkarmalar nadiren görülmeye devam etse de işe alma konusundaki tereddüt ve ayrılan çalışanların yerine yenilerini alma konusundaki isteksizlik geçen ay iş kayıplarına yol açtı." ifadesini kullandı.

Richardson, işe alımlardaki yavaşlamanın henüz ücret artışını sekteye uğratmadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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