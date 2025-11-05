ABD'de Özel Sektör İstihdamı Ekimde Beklentileri Aştı

NEW ABD'de özel sektör istihdamı, ekimde 42 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı ekim ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı ekim ayında 42 bin kişi yükseldi.

Piyasa beklentileri özel sektör istihdamının bu dönemde 32 bin kişi artması yönündeydi.

Özel sektör istihdamında eylül ayında yaşanan azalışa ilişkin veri ise 32 binden 29 bine revize edildi.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 10 bin ve orta ölçekli işletmelerde 21 bin azalırken büyük ölçekli işletmelerde 73 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam, hizmet sektöründe 33 bin, üretim sektöründe 9 bin kişilik artış kaydetti.

ABD'de 26 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, ekimde yıllık ücret yüzde 4,5 arttı.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, özel sektörde geçen ay temmuzdan bu yana ilk kez istihdam artışı görüldüğünü ancak işe alımların bu yılın başlarında bildirilen rakamlara kıyasla mütevazı kaldığını ifade etti.

Ücret artışlarının ise bir yılı aşkın süredir büyük ölçüde sabit seyrettiğini belirten Richardson, bunun da arz ve talep arasındaki değişimlerin dengeli olduğunu gösterdiğini kaydetti.