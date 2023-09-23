ABD'de Otomotiv İşçileri Sendikası Grevi Genişletti

BELLEVILLE, 23 Eylül (Xinhua) -- ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) Başkanı Shawn Fain Cuma günü Facebook'ta canlı yayımlanan bir etkinlikte, sendikanın ABD'nin üç büyük otomobil üreticisine karşı başlattığı grevi ABD genelindeki 38 General Motors Co. ve Stellantis NV parça dağıtım merkezini kapsayacak şekilde genişlettiğini duyurdu.

Bu tesislerde çalışan ve 20 eyalete yayılan yaklaşık 5.600 işçi Cuma günü öğle saatlerinde iş bıraktı ve halihazırda sendikanın grevinde olan 12.700 işçiye katıldı.