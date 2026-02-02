ABD'de ocak ayına ilişkin istihdam raporu cuma günü yayımlanmayacak

NEW ABD'de ocak ayı istihdam raporunun, federal hükümetin kısmi olarak kapanması nedeniyle önceden planlandığı tarih olan 6 Şubat'ta yayımlanmayacağı bildirildi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosundan (BLS) yapılan açıklamada, federal hükümetin kısmi olarak kapanması nedeniyle veri toplama, işleme ve yayma faaliyetlerinin askıya alındığı belirtildi.

"Ocak 2026 İstihdam Durumu" bülteninin planlandığı tarih olan 6 Şubat 2026 Cuma günü yayımlanmayacağı kaydedilen açıklamada, yayın zamanının hükümetin açılmasıyla yeniden planlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, Aralık 2025'e ilişkin JOLTS açık iş sayısı raporunun da yayımlanmayacağı belirtilerek, hükümet açıldığında BLS'nin normal faaliyetlerine döneceği ve veri takvimindeki değişiklikleri kamuoyuna duyuracağı bildirildi.

ABD'de federal hükümet, Senatonun 30 Ocak'ta onayladığı bütçe paketinin yasalaşma sürecinin zamanında tamamlanamaması nedeniyle kısmi olarak kapanmıştı.

Üzerinde yapılan değişiklikler nedeniyle yeniden Temsilciler Meclisine gönderilen bütçe paketinin yarın oylanması bekleniyor.