Haberler

ABD'de ocak ayına ilişkin istihdam raporu cuma günü yayımlanmayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, federal hükümetin kısmi kapanması nedeniyle ocak ayı istihdam raporunun 6 Şubat'ta yayımlanmayacağını açıkladı. Veri toplama ve yayma faaliyetleri askıya alındı.

NEW ABD'de ocak ayı istihdam raporunun, federal hükümetin kısmi olarak kapanması nedeniyle önceden planlandığı tarih olan 6 Şubat'ta yayımlanmayacağı bildirildi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosundan (BLS) yapılan açıklamada, federal hükümetin kısmi olarak kapanması nedeniyle veri toplama, işleme ve yayma faaliyetlerinin askıya alındığı belirtildi.

"Ocak 2026 İstihdam Durumu" bülteninin planlandığı tarih olan 6 Şubat 2026 Cuma günü yayımlanmayacağı kaydedilen açıklamada, yayın zamanının hükümetin açılmasıyla yeniden planlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, Aralık 2025'e ilişkin JOLTS açık iş sayısı raporunun da yayımlanmayacağı belirtilerek, hükümet açıldığında BLS'nin normal faaliyetlerine döneceği ve veri takvimindeki değişiklikleri kamuoyuna duyuracağı bildirildi.

ABD'de federal hükümet, Senatonun 30 Ocak'ta onayladığı bütçe paketinin yasalaşma sürecinin zamanında tamamlanamaması nedeniyle kısmi olarak kapanmıştı.

Üzerinde yapılan değişiklikler nedeniyle yeniden Temsilciler Meclisine gönderilen bütçe paketinin yarın oylanması bekleniyor.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti

Trump, Putin'in en büyük müşterisini çaldı: Artık bizden alacaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Simpsonlar yine mi bildi? 25 yıl önceki 'Gizemli ada' mesajı Epstein dosyalarında gerçek oldu

Simpsonlar bunu da bildi! Epstein adasını 2001'de öngörmüşler
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama

Ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak

Trump, İran'la İstanbul'da masaya oturuyor
Ustaca park etti, ağızları açık bıraktı! İşte o anlar

Ustaca park etti, ağızları açık bıraktı! İşte o anlar