ABD'de Nisanda İnşaat Harcamaları Arttı

ABD'de inşaat harcamaları, nisanda yüzde 1,2 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Kamu inşaat harcamaları yüzde 1,1 ve özel sektör inşaat harcamaları yüzde 1,3 arttı. İnşaat harcamaları, nisanda yıllık bazda da yüzde 7,2'lik artış kaydetti.

ABD'de inşaat harcamaları, nisanda yüzde 1,2 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 artarak 1,9 trilyon dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen verinin bu dönemde yüzde 0,1 artması öngörülüyordu. İnşaat harcamaları, martta da yüzde 0,3 yükselmişti.

Nisanda kamu inşaat harcamaları yüzde 1,1 ve özel sektör inşaat harcamaları yüzde 1,3 arttı.

İnşaat harcamaları, nisanda yıllık bazda da yüzde 7,2'lik artış kaydetti.