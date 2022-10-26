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ABD'de mortgage faiz oranı yüzde 7'yi aşarak 21 yılın zirvesine çıktı

Ekonomi Haberleri

ABD'de mortgage faiz oranı yüzde 7'yi aşarak 21 yılın zirvesine çıktı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,16 ile 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,16 ile 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 21 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,7 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,94'ten 7,16'ya yükseldi. Böylece söz konusu faiz oranı, 2001'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,09'dan 6,39'a yükseldi.

MBA Ekonomi ve Endüstri Tahmininden Sorumlu Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faiz oranlarının yükselişini 10'uncu haftaya taşıdığını belirtti.

Mortgage oranlarındaki yükseliş eğiliminin mortgage başvurularını baskılamaya devam ettiğine işaret eden Kan, mortgage başvurularının 1997'den bu yana en düşük hızda seyretmeye devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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