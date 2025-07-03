ABD'de Mayıs Ayında Fabrika Siparişlerinde Beklenenden Fazla Artış

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ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayındaki fabrika siparişlerinin yüzde 8,2 artış gösterdiğini ve bunun Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek oran olduğunu açıkladı. Fabrika siparişleri, sanayi sektörünün gelecekteki performansı açısından önemli bir gösterge.

NEW ABD'de fabrika siparişleri, mayısta yüzde 8,2 ile beklenenden fazla artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 8,2 ile Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek oranda arttı.

Fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 8,1 yükseleceği öngörülüyordu. Fabrika siparişleri, nisanda yüzde 3,9 azalmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 16,4 ve dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,1 artış gösterdi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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