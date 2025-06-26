ABD'de Mal Ticareti Açığı Mayıs'ta Yüzde 11,1 Arttı

NEW ABD'de mal ticareti açığı, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 11,1 artarak 96,6 milyar dolara çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin mayıs ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 11,1 artışla 96,6 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde 86,3 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen mal ticareti açığı, nisan ayında 87 milyar dolar olmuştu.

Mayısta mal ihracatı 9,7 milyar dolar azalışla 179,2 milyar dolara inerken, mal ithalatı ise neredeyse değişmedi ve 275,8 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde toptan eşya stoklarının tutarı aylık bazda 0,3 azalarak 905,4 milyar dolara düştü.

Perakende stoklarının tutarı ise yüzde 0,3 yükselerek 806,6 milyar dolara çıktı.