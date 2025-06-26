ABD'de Mal Ticareti Açığı Mayıs'ta Yüzde 11,1 Arttı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, mayıs ayında mal ticareti açığı bir önceki aya göre yüzde 11,1 artarak 96,6 milyar dolara yükseldi. Mal ihracatı 9,7 milyar dolar azalarak 179,2 milyar dolara düştü.

NEW ABD'de mal ticareti açığı, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 11,1 artarak 96,6 milyar dolara çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin mayıs ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 11,1 artışla 96,6 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde 86,3 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen mal ticareti açığı, nisan ayında 87 milyar dolar olmuştu.

Mayısta mal ihracatı 9,7 milyar dolar azalışla 179,2 milyar dolara inerken, mal ithalatı ise neredeyse değişmedi ve 275,8 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde toptan eşya stoklarının tutarı aylık bazda 0,3 azalarak 905,4 milyar dolara düştü.

Perakende stoklarının tutarı ise yüzde 0,3 yükselerek 806,6 milyar dolara çıktı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
MSB: Çelik Kubbe'yi tüm ülkemize yaymayı planlıyoruz

İran-İsrail savaşı sonrası MSB'den kritik hamle! Tüm illere kurulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı

Ülke tarihinin en büyük indirimi tabelaya yansıdı
Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü
İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı

İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz

Erdoğan'dan net yanıt: İran'ın böyle bir adım atmayacağına inanıyoruz
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.