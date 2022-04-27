ABD'de mal ticareti açığı martta rekor seviyeye ulaştı

ABD'de mal ticareti açığı, martta aylık bazda yüzde 17,8 artarak 125,3 milyar dolar ile rekor kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı martta bir önceki aya kıyasla yüzde 17,8 artarak 125,3 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde rekor seviyeye ulaşan mal ticaret açığı, şubatta 106,3 milyar dolar olmuştu.

Mal ihracatı martta yüzde 7,2 artışla 169,3 milyar dolara ve mal ithalatı yüzde 11,5 artarak 294,6 milyar dolara çıktı.

Ayrıca, toptan eşya stokları, martta aylık bazda yüzde 2,3 artarken, perakende stokları yüzde 2'lik yükseliş kaydetti.

Analistler, martta rekor seviyede gelen mal ticaret açığı verisinin ticaretin ilk çeyrekte ekonomik büyüme üzerinde bir engel olmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.