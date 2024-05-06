Üye Girişi
Haberler

ABD'de Kredi Standartları Sıkılaşıyor, Talep Zayıflıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede bu yılın ilk çeyreğinde kredi standartlarının sıkılaştığını ve kredi talebinin zayıfladığını bildirdi. Bankaların kredi verme uygulamalarına ilişkin yapılan ankete göre, ticari ve sınai krediler ile ticari gayrimenkul kredilerine olan talep azalırken, kredi standartları da sıkılaşmış durumda.

ABD Merkez Bankası ( Fed ), ülkede bu yılın ilk çeyreğinde kredi standartlarının sıkılaştığını ve kredi talebinin zayıfladığını bildirdi.

Fed, bankaların kredi verme uygulamalarına ilişkin "Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi" raporunu yayımladı.

ABD'deki 66 yerli banka ile 20 yabancı banka şubesinden alınan yanıtlarla hazırlanan raporda, ankete katılan bankaların bu yılın ilk çeyreğinde işletmelere verilen ticari ve sınai krediler ile ticari gayrimenkul kredileriyle ilgili olarak standartların daha sıkı ve talebin zayıf olduğunu bildirdiği aktarıldı.

Raporda, bankaların kredi politikalarındaki değişiklikler ile ticari gayrimenkul kredilerine olan taleple ilgili bir dizi özel soruyu da yanıtladığı belirtilerek, tüm ticari gayrimenkul kredi kategorileri için bankaların kredi verme politikalarını sıkılaştırdığı kaydedildi.

Hanehalkı kredileri konusunda da bankaların konut amaçlı gayrimenkul kredilerinin bazı kategorilerinde kredi standartlarının sıkılaştığını, diğerlerinde ise değişime gidilmediğine işaret edilen raporda, kredi kartı, otomobil ve diğer tüketici kredilerinde standartların sıkılaştığı ve talebin zayıfladığı belirtildi.

ABD'de bankalar, büyük ölçüde Fed'in faiz artışlarının neden olduğu yüksek borçlanma maliyetlerinin bir sonucu olarak 2022 yılı itibarıyla krediye erişimi sıkılaştırmaya başlamıştı.

ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de faiz artışlarına başlayan Fed, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltmişti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Abd Merkez Bankası Banka Fed Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

7 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 7 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 7 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var mı? Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Şampiyonlukta ikili averaj mı genel averaj mı? Ligde puanlar eşit olursa kim şampiyon olur 2024? Galatasaray şampiyon oldu mu 2024? Crystal Palace Manchester United maç özeti ve golleri izle! (VİDEO)Crystal Palace MANU maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İsmail Kartal istifa etti mi, kovuldu mu? Crystal Palace Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Crystal Palace MANU maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Denver Nuggets Minnesota TW NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 7 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Icardi ne paylaştı? Konyaspor Fenerbahçe maçı sonrası Mauro Icardi'den Instagram paylaşımı Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları 2024! Şampiyonluk yolunda zorlu viraj Konyaspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Konyaspor FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title