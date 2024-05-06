ABD'de Kredi Standartları Sıkılaşıyor, Talep Zayıflıyor

ABD Merkez Bankası ( Fed ), ülkede bu yılın ilk çeyreğinde kredi standartlarının sıkılaştığını ve kredi talebinin zayıfladığını bildirdi.

Fed, bankaların kredi verme uygulamalarına ilişkin "Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi" raporunu yayımladı.

ABD'deki 66 yerli banka ile 20 yabancı banka şubesinden alınan yanıtlarla hazırlanan raporda, ankete katılan bankaların bu yılın ilk çeyreğinde işletmelere verilen ticari ve sınai krediler ile ticari gayrimenkul kredileriyle ilgili olarak standartların daha sıkı ve talebin zayıf olduğunu bildirdiği aktarıldı.

Raporda, bankaların kredi politikalarındaki değişiklikler ile ticari gayrimenkul kredilerine olan taleple ilgili bir dizi özel soruyu da yanıtladığı belirtilerek, tüm ticari gayrimenkul kredi kategorileri için bankaların kredi verme politikalarını sıkılaştırdığı kaydedildi.

Hanehalkı kredileri konusunda da bankaların konut amaçlı gayrimenkul kredilerinin bazı kategorilerinde kredi standartlarının sıkılaştığını, diğerlerinde ise değişime gidilmediğine işaret edilen raporda, kredi kartı, otomobil ve diğer tüketici kredilerinde standartların sıkılaştığı ve talebin zayıfladığı belirtildi.

ABD'de bankalar, büyük ölçüde Fed'in faiz artışlarının neden olduğu yüksek borçlanma maliyetlerinin bir sonucu olarak 2022 yılı itibarıyla krediye erişimi sıkılaştırmaya başlamıştı.

ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de faiz artışlarına başlayan Fed, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltmişti.