ABD'de Kredi Başvurularının Reddedilme Oranı En Yüksek Seviyeye Ulaştı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, kredi başvurularında reddedilme oranının yüzde 21,8 ile Haziran 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını bildirdi. Başvuru oranları düşerken, reddedilme oranı ise artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, kredi başvurularında reddedilme oranının yüzde 21,8 ile Haziran 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını bildirdi.

New York Fed, Tüketici Beklentileri Anketi kapsamında 4 ayda bir yapılan Krediye Erişim Anketi'nin bulgularını paylaştı.

Buna göre, her türlü krediye yönelik başvuru oranı yüzde 40,9'dan yüzde 40,3'e gerileyerek Ekim 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

Başvuru oranları taşıt kredisinde yüzde 11,9'a ve kredi kartı limit talebinde yüzde 12,5'e inerken, kredi kartlarında yüzde 24,8'e, konutta yüzde 6,5'e ve konut refinansmanında yüzde 5,3'e çıktı.

Kredi başvurularında genel olarak reddedilme oranı ise yüzde 21,8 ile Haziran 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Reddedilme oranı, şubat ayında yayınlanan bir önceki ankette yüzde 17,3 olarak kaydedilmişti.

Reddedilme oranı, taşıt kredisi başvurularında yüzde 14,2 ile verinin açıklanmaya başlandığı 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, kredi kartlarında yüzde 21,5'e, kredi kartı limit artırım taleplerinde yüzde 30,7'ye, konut kredisinde yüzde 13,2'ye ve refinansman başvurularında yüzde 20,8'e yükseldi.

Bir kredi başvurusunun reddedilme olasılığı ise taşıt kredileri, kredi kartları, kredi limiti artışları ve konutla ilgili kredilerde keskin bir şekilde artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.