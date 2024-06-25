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ABD'de Konut Fiyatları Nisanda Yüzde 6,3 Arttı

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ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 6,3 artış kaydetti. Endeks, tüm zamanların en yüksek değerine ulaşırken, konut fiyatlarının artış hızında yavaşlama olduğu görüldü.

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 6,3 arttı.

S&P CoreLogic Case-Shiller, nisan ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayınladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,3'lük artış kaydetti.

Endeks, nisan ayında 320,42 ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

Bu dönemde rekor tazelemesine karşın konut fiyatlarının artış hızında yavaşlama olduğuna işaret eden endeks, mart ayında yıllık yüzde 6,5 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,2 yükseldi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde yüzde 7 artması yönündeydi. Endeks, mart ayında yüzde 7,5 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir San Diego oldu. San Diego'da bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 10,3 arttı.

San Diego'nun ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler yüzde 9,4 ile New York ve yüzde 8,7 ile Chicago oldu. Konut fiyatlarının yüzde 1,7 arttığı Portland ise en düşük yıllık artış görülen şehir oldu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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