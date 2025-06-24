ABD'de Konut Fiyatları Nisan'da Yüzde 2,7 Arttı

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ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, nisan ayında yıllık bazda yüzde 2,7 artış gösterdi. Bu artış, konut fiyatlarının yükseliş hızındaki yavaşlamanın devam ettiğini ortaya koydu. New York, konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehir olarak öne çıktı.

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 2,7 arttı. Bu da konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğünü gösterdi.

S&P CoreLogic Case-Shiller, nisan ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,7 arttı.

Bu dönemde konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösteren endeks, martta yıllık yüzde 3,4 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 yükseldi.

Piyasa beklentileri endeksin yüzde 4 artması yönündeydi. Endeks, martta yüzde 4,1 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir nisanda da New York oldu. New York'ta bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 7,9 yükseldi.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla arttığı kentler, yüzde 6 ile Chicago ve yüzde 5,5 ile Detroit oldu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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