ABD'de Konut Başlangıçları Haziranda Beklentilerin Altında Gerçekleşti

ABD'de konut başlangıçları, haziranda yüzde 8 azalışla 1 milyon 434 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 8 azalarak 1 milyon 434 bine indi. Beklenenden fazla azalış kaydeden konut başlangıçlarının bu dönemde yüzde 7,2 artışla 1 milyon 480 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, mayısta yüzde 15,7 artışla 1 milyon 559 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, haziranda yıllık bazda da yüzde 8,1 azaldı.

İnşaat izinleri beklentilerin altında kaldı

İnşaat izinleri ise haziranda aylık bazda yüzde 3,7 azalışla 1 milyon 440 bine geriledi. Piyasa beklentilerinin altında kalan inşaat izinlerinin bu dönemde 1 milyon 490 bin olması öngörülüyordu. İnşaat izinleri, mayısta yüzde 5,6 artarak 1 milyon 496 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD'de inşaat izinleri, haziranda yıllık bazda ise yüzde 15,3 azaldı.