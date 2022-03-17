ABD'de konut başlangıçları 16 yılın zirvesini gördü

ABD'de konut başlangıçları, şubatta yüzde 6,8 artışla 1 milyon 769 bine çıkarak Haziran 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,8 artarak 1 milyon 769 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerini geride bırakan konut başlangıçlarının 1 milyon 690 bin olması öngörülüyordu.

Haziran 2006'dan bu yana en yüksek seviyeyi kaydeden konut başlangıçları, ocak ayında 1 milyon 657 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, şubatta yıllık bazda ise yüzde 22,3 arttı.

İnşaat izinleri azaldı

İnşaat izinleri ise şubatta aylık bazda yüzde 1,9 azalarak 1 milyon 859 bin seviyesine geriledi.

Bu dönemde gösterdiği düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen inşaat izinlerinin 1 milyon 850 bin olması öngörülüyordu. İnşaat izinleri, ocakta 1 milyon 895 bin seviyesinde kaydedilmişti.

ABD'de inşaat izinleri, şubatta yıllık bazda ise yüzde 7,7 arttı.

Analistler, konut başlangıçlarındaki artışın ülkede inşaat faaliyetindeki toparlanmaya işaret ettiğini, yine de sektörün; tedarik zinciri sıkıntıları, yüksek emtia fiyatları ve vasıflı iş gücü eksikliği nedeniyle talebi karşılamakta zorlandığını belirtti.