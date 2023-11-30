Üye Girişi
Haberler

ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Ekimde Beklentileri Karşıladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Kişisel gelirlerde yüzde 0,2 artış görülürken, kişisel tüketim harcamaları da yüzde 0,2 arttı. Bu veriler, talepteki soğumaya işaret ederek Fed'in faiz artırımlarında sona gelindiğine dair beklentileri güçlendirdi.

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, ekimde yüzde 0,2 ile beklentiler doğrultusunda arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artış gösterdi. Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen ve 4 ayın en düşük yükselişini kaydeden Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış, eylülde yüzde 0,4 olmuştu.

Kişisel tüketim harcamaları da ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler doğrultusunda arttı.

Ekimde 5 ayın en düşük artışını kaydeden kişisel tüketim harcamaları, eylülde yüzde 0,7 artmıştı.

Fed'in enflasyon göstergesinde yavaşlama

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise ekimde aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 3 yükseldi.

Söz konusu dönemde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık bazda yüzde 0,1 artması öngörülüyordu. Endeksteki artış yıllık bazda ise beklentilere paralel gerçekleşti ve Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi eylülde ise aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,4 artmıştı.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,5 arttı.

Piyasa beklentilerine paralel artış kaydeden çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, eylülde aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,7 artmıştı.

Analistler, kişisel tüketim harcamalarına ilişkin verilerin talepteki soğumaya işaret ettiğini ve bunun da Fed'in faiz artırımlarında sona geldiğine dair beklentileri daha da güçlendirebileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı Fed Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Kendi Düşen Ağlamaz 22.bölüm CANLI İZLE! 30 Kasım Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle! Ziya Selçuk Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı mı olacak? Merkez Bankası rezervi ne kadar oldu? TOPLAM REZERV! TCMB rezervi açıklandı Şampiyonlar Ligi haftanın 11'i! Haftanın 11'inde Galatasaray'dan kimler var, Ziyech var mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Kasım GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 1 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? TV 8.5 YAYIN AKIŞI: Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var 30 Kasım? Vergisiz telefon ne zaman alınabilir? Vergisiz telefon ayın kaçında, hangi tarihte başlayacak? İnji kimdir? İnji gerçek adı ne, nereli? İnji kaç yaşında? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman? Beşiktaş - Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boykot listesi nedir? Boykot listesinde hangi ürünler var, hangi ürünler İsrail malı? Kolpaçino 4 fragman İZLE! Kolpaçino 4 fragman izleme linki! Kolpaçino 4 fragman nereden, hangi platformdan izlenir? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Kasım Altın Fiyatları Canlı! Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek mi? Kimlerin prim borçları silinecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title