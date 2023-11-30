ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Ekimde Beklentileri Karşıladı

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Kişisel gelirlerde yüzde 0,2 artış görülürken, kişisel tüketim harcamaları da yüzde 0,2 arttı. Bu veriler, talepteki soğumaya işaret ederek Fed'in faiz artırımlarında sona gelindiğine dair beklentileri güçlendirdi.

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, ekimde yüzde 0,2 ile beklentiler doğrultusunda arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artış gösterdi. Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen ve 4 ayın en düşük yükselişini kaydeden Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış, eylülde yüzde 0,4 olmuştu.

Kişisel tüketim harcamaları da ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler doğrultusunda arttı.

Ekimde 5 ayın en düşük artışını kaydeden kişisel tüketim harcamaları, eylülde yüzde 0,7 artmıştı.

Fed'in enflasyon göstergesinde yavaşlama

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise ekimde aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 3 yükseldi.

Söz konusu dönemde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık bazda yüzde 0,1 artması öngörülüyordu. Endeksteki artış yıllık bazda ise beklentilere paralel gerçekleşti ve Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi eylülde ise aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,4 artmıştı.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,5 arttı.

Piyasa beklentilerine paralel artış kaydeden çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, eylülde aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,7 artmıştı.

Analistler, kişisel tüketim harcamalarına ilişkin verilerin talepteki soğumaya işaret ettiğini ve bunun da Fed'in faiz artırımlarında sona geldiğine dair beklentileri daha da güçlendirebileceğini belirtti.