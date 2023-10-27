ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Beklentilerin Üzerinde Arttı

ABD'de eylül ayında kişisel tüketim harcamaları beklentilerin üzerinde yüzde 0,7 artış gösterdi. Kişisel gelirler ise yüzde 0,3 arttı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,01 azalışla 32.782,40 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artarak 4.152,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 kazançla 12.718,69 puana yükseldi.

ABD'de şirket bilançoları ve makroekonomik veriler takip edilirken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında karışık bir seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de kişisel tüketim harcamaları, eylül ayında yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Yatırımcılar şirket bilançolarını da değerlendirmeye devam ederken, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un hisseleri, şirketin dün açıkladığı finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası yüzde 7'ye yakın değer kazandı.

Mikroçip üreticilerinden Intel'in hisseleri de şirketin üçüncü çeyrek gelirinin yüzde 8'lik düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi sonrası yüzde 11'in üzerinde yükseldi.

ABD'li otomobil üreticilerinden Ford'un hisseleri ise dün açıklanan finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması ve şirketin otomotiv işçilerinin grevi nedeniyle tüm yıla ilişkin tahminlerini geri çekmesinin ardından yüzde 8'e yakın değer kaybetti.

ABD'li enerji devlerinden ExxonMobil ile Chevron'un hisseleri de şirketlerin üçüncü çeyrekte yıllık bazda karlarında yaşanan düşüş sonrası sırasıyla yüzde 1'in ve yüzde 5'in üzerinde düştü.