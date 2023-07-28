ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Beklentilerin Üzerinde Arttı

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, haziran ayında beklentilerin üzerinde yüzde 0,5 artış gösterdi. Kişisel gelirlerde ise yüzde 0,3 artış yaşandı. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 0,2 ve yüzde 3 arttı.

NEW ABD'de kişisel tüketim harcamaları, haziran ayında yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Piyasa beklentileri, kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,5 artması yönündeydi. Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış, mayıs ayında da yüzde 0,5 olmuştu.

Kişisel tüketim harcamaları ise haziranda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerden fazla arttı.

Piyasa beklentileri kişisel tüketim harcamalarının bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi. Kişisel tüketim harcamaları mayısta yüzde 0,2 yükselmişti.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 yükseldi. Söz konusu veri, mayısta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,8 artış göstermişti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 4,1 arttı.

Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4,2 artması yönündeydi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, mayısta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,6 olmuştu.