ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yükseldi

Güncelleme:
ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi geçen yıl aralıkta yüzde 3,4 seviyesine yükseldi. İş bulma beklentileri serinin en düşük seviyesine gerilerken, hane halkı gelirleri ile harcama artışına ilişkin beklentiler ise büyük ölçüde değişmedi.

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi geçen yıl aralıkta yüzde 3,4 seviyesine yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Aralık 2025'e ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla yapılan anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, geçen ay 0,2 puan artarak yüzde 3,4 seviyesine yükseldi.

Tüketicilerin orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri ise değişmeyerek yüzde 3 seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde iş bulma beklentileri serinin en düşük seviyesine gerilerken, iş kaybı beklentileri de kötüleşti.

Harcama ve hanehalkı gelir artışına yönelik beklentiler büyük ölçüde değişmezken, ödemelerde gecikmeye ilişkin beklentiler pandeminin başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Hane halkı gelirlerindeki artışa ilişkin beklenti geçen yıl aralıkta 0,1 puan artışla yüzde 3'e çıkarken, harcamalardaki artışa ilişkin beklenti 0,1 puan azalışla yüzde 4,9'e geriledi.

Maliyetlere yönelik artış beklentisi, benzin için yüzde 4'e, gıda için yüzde 5,7'ye ve sağlık hizmetleri çin yüzde 9,9'a, üniversite eğitimi için yüzde 8,3'e ve kira için yüzde 7,7'ye indi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,7 artmıştı.

Aralık 2025'e ilişkin TÜFE verileri, 13 Ocak'ta açıklanacak.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
500

