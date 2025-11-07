Haberler

ABD'de Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Ekim'de Düşüş Gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Bankası'nın yayımladığı anket sonuçlarına göre, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Ekim ayında yüzde 3,2'ye geriledi. İşsizlik oranı ve iş bulma beklentileri kötüleşti, ancak iş kaybı beklentilerinde iyileşme görüldü.

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ekimde yüzde 3,2'ye geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, ekim ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay 0,2 puan azalışla yüzde 3,2'ye indi.

Tüketicilerin orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri ise değişim göstermeyerek yüzde 3 seviyesinde kaldı.

İşsizlik oranı ve iş bulma beklentileri kötüleşirken, iş kaybı beklentilerinde hafif bir iyileşme görüldü.

Harcama ve hane halkı gelir artışı beklentileri ise büyük ölçüde yatay seyir izledi.

Hane halkı gelirlerindeki artışa ilişkin beklenti ekimde 0,1 puan azalışla yüzde 2,8'e gerilerken, harcamalardaki artışa ilişkin beklenti 0,1 puan artışla yüzde 4,8'e çıktı.

Maliyetlere yönelik artış beklentisi, benzin için yüzde 3,5'e ve gıda için yüzde 5,7'ye geriledi.

Diğer maliyetlere yönelik artış beklentisi ise üniversite eğitimi için yüzde 8,2'ye, sağlık hizmetleri için yüzde 9,4'e ve kira için yüzde 7,2'ye yükseldi.

Krediye erişim konusundaki algılar ve beklentiler iyileşirken, anket katılımcıları gelecekteki mali durumlarına ilişkin biraz daha az iyimser olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Türkiye'den Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı

Türkiye'den 37 İsrailli hakkında yakalama kararı! Netanyahu da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yol kenarında ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Yol kenarında ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Yol kenarında ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Yol kenarında ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.