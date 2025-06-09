ABD'de Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Düştü

ABD'de Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Düştü
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ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi mayısta 0,4 puan azalarak yüzde 3,2'ye geriledi. Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarına göre, gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi azalırken, maliyet artışına ilişkin bazı beklentiler ise yükseldi.

NEW ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, mayısta 0,4 puan azalarak yüzde 3,2 oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Mayıs 2025 dönemine ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay 0,4 puan azalışla yüzde 3,2'ye geriledi.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi aynı dönemde 0,2 puan düşerek yüzde 3'e ve 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi 0,1 puan azalarak yüzde 2,6'ya indi.

Kısa vadeli enflasyona ilişkin ifade edilen belirsizlikler azalırken, orta ve uzun vadeli enflasyona ilişkin ifade edilen belirsizlikler değişmedi.

Tüketicilerin iş gücü piyasasına ilişkin son dönemdeki kötümserliği biraz azalış gösterdi. Borç temerrüdü beklentileri ve hane halkının mali durumuna ilişkin beklentilerin de bir miktar iyileştiği görüldü.

Hane halkı gelirlerindeki artışa ilişkin beklenti 0,1 puan yükselerek yüzde 2,7'ye ulaşırken, harcamalara ilişkin beklenti ise 0,2 puan azalışla yüzde 5'e düştü.

Bu dönemde maliyetlere yönelik artış beklentisi benzin için yüzde 2,7'ye, sağlık hizmetleri için yüzde 7,4'e, üniversite eğitimi için yüzde 7,5'e ve kira için yüzde 8,4'e düştü.

Gıda maliyetlerine yönelik artış beklentisi ise yüzde 5,5'e çıkarak Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,3 ile beklentilerin altında artmıştı.

Mayıs ayına dair TÜFE verileri 11 Haziran'da açıklanacak.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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