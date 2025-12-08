Haberler

ABD'de tüketicilerin enflasyon beklentileri değişmedi

Güncelleme:
ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi kasımda yüzde 3,2 olarak sabit kaldı. Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarına göre, işgücü piyasasına ilişkin beklentiler iyileşirken, mali durum algıları olumsuzlaştı. Hane halkı gelir beklentisi arttı, harcamalardaki artış beklentisi ise tırmandı.

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi kasımda değişmeyerek yüzde 3,2 seviyesinde kaldı.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, kasım ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1200 hane halkının katılımıyla yapılan anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay değişmeyerek yüzde 3,2 seviyesinde seyretti.

Tüketicilerin orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri de yüzde 3 seviyesinde kaldı.

İşgücü piyasasına ilişkin beklentiler hafifçe iyileşirken, anket katılımcılarının mevcut ve gelecekteki mali durumlarıyla ilgili algı ve beklentileri daha olumsuz hale geldi.

Hane halkı gelirlerindeki artışa ilişkin beklenti kasımda 0,1 puan artışla yüzde 2,9'a çıkarken, harcamalardaki artışa ilişkin beklenti 0,2 puan artarak yüzde 5'e tırmandı.

Maliyetlere yönelik artış beklentisi, gıda için yüzde 5,9'a, benzin için yüzde 4,1'e, sağlık hizmetleri için yüzde 10,1'e, üniversite eğitimi için yüzde 8,4'e ve kira için yüzde 8,3'e yükseldi.

Sağlık harcamalarındaki beklenen değişim, Ocak 2014'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3 artmıştı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, federal hükümetin kapalı olduğu süreçte verilerin toplanamaması nedeniyle ekim ayına ilişkin TÜFE verisinin yayımlanmayacağını duyurmuştu.

Daha önce 10 Aralık'ta yayımlanması planlanan kasım ayı TÜFE verisinin ise 18 Aralık'ta açıklanacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
