ABD'de işten çıkarmalar kasımda yıllık yüzde 24 arttı

Güncelleme:
ABD merkezli işverenlerin işten çıkarmaları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artarak 71 bin 321'e ulaştı. Yılın on bir ayında ise işten çıkarmalar toplam 1 milyon 170 bin 821'e yükseldi.

ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarmalar kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artarak 71 bin 321'e çıktı.

Açıklanan veya onaylanan işten çıkarmaların kaydını tutan danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas, kasım ayına ilişkin raporunu yayınladı.

Buna göre, ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarma sayısı kasımda yıllık yüzde 24 artışla 71 bin 321'e ulaştı.

İşten çıkarmalar kasımda önceki aya kıyasla ise yüzde 53'lük düşüş kaydetti.

Yılın on bir ayında işten çıkarmalar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artarak toplam 1 milyon 170 bin 821'e yükseldi.

Yıl başından bu yana gerçekleştirilen işten çıkarmalar 2020'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD'li işverenlerin kasım itibarıyla işe alacağını duyurduğu kişi sayısı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 azalarak 497 bin 151'e geriledi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
