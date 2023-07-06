ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı Mayısta Beklentilerin Altında Gerçekleşti

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Ülkedeki açık iş sayısı mayısta bir önceki aya kıyasla 496 bin düşerek 9 milyon 824 bine indi. Beklentilerin altında gelen açık iş sayısının bu dönemde 9 milyon 935 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Açık iş sayısı, nisanda 10 milyon 320 bin olmuştu. İşe alım sayısı ise mayısta 107 bin artışla 6 milyon 208 bine yükseldi. Ülkede işten çıkarılan ya da işinden ayrılanların sayısı da aynı dönemde 211 bin artarak 5 milyon 871 bine çıktı.

NEW ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, mayısta 9 milyon 824 bin ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı mayısta bir önceki aya kıyasla 496 bin düşerek 9 milyon 824 bine indi.

Beklentilerin altında gelen açık iş sayısının bu dönemde 9 milyon 935 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Açık iş sayısı, nisanda 10 milyon 320 bin olmuştu.

Bu dönemde açık iş sayısının arttığı sektörler arasında eğitim hizmetleri, eyalet ve yerel yönetim eğitimi ile federal hükümet yer aldı.

Sağlık ve sosyal yardım, finans ve sigorta ile diğer hizmetler, açık iş sayısının en fazla azaldığı sektörler olarak sıralandı.

İşe alım sayısı ise mayısta 107 bin artışla 6 milyon 208 bine yükseldi. Ülkede işten çıkarılan ya da işinden ayrılanların sayısı da aynı dönemde 211 bin artarak 5 milyon 871 bine çıktı.