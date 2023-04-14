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ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri martta azaldı

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri martta azaldı

Ekonomi Haberleri

ABD'de martta aylık bazda ithalat fiyat endeksi yüzde 0,6 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 0,3 azaldı.

ABD'de martta aylık bazda ithalat fiyat endeksi yüzde 0,6 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 0,3 azaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ait ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 azaldı. Piyasa beklentileri ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,1 azalması yönündeydi. Kasım 2022'den bu yana en büyük aylık düşüşünü kaydeden ithalat fiyat endeksi, şubatta da yüzde 0,2 azalmıştı.

İthalat fiyat endeksi, martta geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 4,6 azalarak Mayıs 2020'den bu yana en büyük yıllık düşüşü gösterdi.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de martta aylık bazda yüzde 0,3'lük azalış kaydetti. Piyasa beklentileri ihracat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,1 azalması yönündeydi. Endeks, şubatta yüzde 0,4 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, martta yıllık bazda ise yüzde 4,8 azaldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı İhracat Ekonomi Haberler

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