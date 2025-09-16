Haberler

ABD'de İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Ağustosta Artış Gösterdi

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerinin aylık bazda yüzde 0,3 oranında artış gösterdiğini açıkladı. İthalat fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermedi, fakat ihracat fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 3,4 arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Piyasa beklentisi, ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,2 azalması yönündeydi. Ocak ayından bu yana en yüksek artışını kaydeden endeks, temmuzda yüzde 0,2 artmıştı.

İthalat fiyat endeksi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre ise değişim göstermedi.

İhracat fiyat endeksi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi.

Piyasa beklentisi, ihracat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,1 azalması yönündeydi. Endeks, temmuzda da yüzde 0,3 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, ağustosta geçen senenin aynı ayına göre ise yüzde 3,4 artış kaydetti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
