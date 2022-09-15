ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ağustosta düşüşünü sürdürdü Ekonomi Haberleri ABD'de ithalat fiyat endeksi, ağustosta aylık yüzde 1 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 1,6 azalarak düşüş göstermeye devam etti. ABD'de ithalat fiyat endeksi, ağustosta aylık yüzde 1 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 1,6 azalarak düşüş göstermeye devam etti. ABD Çalışma Bakanlığı, ağustosta ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1 azaldı. Beklenenden az düşüş kaydeden ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 1,2 azalması öngörülüyordu. Düşüşünü 2'inci aya taşıyan ithalat fiyat endeksi, temmuzda da yüzde 1,5 azalmıştı. İthalat fiyat endeksi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,8 yükseldi. Ülkede ihracat fiyat endeksi de ağustosta aylık bazda yüzde 1,6 azaldı. Beklentilerin üzerinde azalan ihracat fiyat endeksinin, yüzde 1,2 azalması tahmin ediliyordu. İhracat fiyat endeksi, temmuz ayında da yüzde 3,7 azalmıştı. Endeks, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,8 arttı. Ekonomi Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay Tam Gemi Şok Denemeleri Çalışma Bakanlığı İhracat Ekonomi Haberler

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