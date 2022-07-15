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ABD'de ithalat fiyatları haziranda beklenenden az arttı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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ABD'de ithalat fiyatları haziranda beklenenden az arttı

ABD'de ithalat fiyat endeksi, haziranda aylık yüzde 0,2 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 0,7 ile piyasa beklentilerinin altın yükseliş gösterdi.

ABD'de ithalat fiyat endeksi, haziranda aylık yüzde 0,2 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 0,7 ile piyasa beklentilerinin altın yükseliş gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Beklenenden az artış gösteren ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,7 artması öngörülüyordu. Endeks, mayısta yüzde 0,5 artmıştı.

İthalat fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,7 yükseldi.

Ülkede ihracat fiyat endeksi ise haziranda aylık bazda yüzde 0,7 arttı.

Bu dönemde beklentilerin gerisinde kalan ihracat fiyat endeksindeki artışın, yüzde 1,2 olması tahmin ediliyordu. İhracat fiyat enflasyonundaki yavaşlamaya işaret eden endeks, mayıs ayında yüzde 2,9 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 18,2'lik yükseliş kaydetti.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri Çalışma Bakanlığı İhracat Ekonomi Haberler

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