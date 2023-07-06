ABD'de İstihdam Verileri New York Borsasını Olumsuz Etkiledi

New York borsası, ABD'de güçlü gelen istihdam verilerinin yatırımcıların daha sıkı para politikası endişelerini artırmasıyla düşüş yaşadı. Dow Jones endeksi ve diğer endekslerde değer kaybı yaşandı. İstihdam verileri, Fed'in faiz oranlarını yükseltme olasılığını artırdı.

NEW New York borsası, ABD'de güçlü gelen istihdam verilerinin yatırımcıların daha sıkı para politikası endişelerini artırmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 360 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,07 azalışla 33.922,26 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,79 azalarak 4.411,59 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,82 kayıpla 13.679,04 puana geriledi.

Güçlü gelen istihdam verileri, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz oranlarını yükseltmekte agresif olacağına dair endişelerini artırırken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD'de özel sektör istihdamı, haziranda 497 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşarken, Şubat 2022'den bu yana en büyük artışı kaydetti.

Analistler, istihdam verilerindeki güçlü seyrin, para politikasını daha da sıkılaştırmada Fed'e alan sağladığını belirterek, ABD Çalışma Bakanlığının yarın açıklayacağı haziran ayı istihdam raporunun da yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 92 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörüldü.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 1 Temmuz ile biten haftada 248 bin ile piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşirken, JOLTS Açık İş Sayısı, mayısta 9 milyon 824 bin ile piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Ülkede işten çıkarmalar, haziranda bir önceki aya göre yüzde 49 azalarak 40 bin 709'a inerken Ekim 2022'den bu yana en düşük seviye kaydedildi. Buna karşın yılın ilk 6 ayında işten çıkarmalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 244 artışla 458 bin 209'a ulaştı.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda aylık bazda 3,6 puan artışla 53,9'a çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. S&P Global tarafından açıklanan haziran ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi ise 54,4'e revize edildi.