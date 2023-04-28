ABD'de istihdam maliyeti yılın ilk çeyreğinde arttı

ABD'de İstihdam Maliyeti Endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD'de İstihdam Maliyeti Endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak-mart dönemine ilişkin İstihdam Maliyeti Endeksi verisini açıkladı.

Buna göre, İstihdam Maliyeti Endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,2 arttı. Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde yüzde 1,1 artması yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı endeks, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1,1 artmıştı.

İstihdam maliyetlerinin büyük kısmını oluşturan ücretler ve maaşlar, yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,2 arttı. Bu oran, geçen yılın son çeyreğinde de yüzde 1,2 olarak kaydedilmişti.

Aynı dönemde sosyal yardım maliyetlerindeki artış yüzde 1'den yüzde 1,2'ye çıktı.

Analistler, istihdam maliyetlerinde yılın başında kaydedilen hızlanışın enflasyonist baskıların devam ettiğini gösterdiğini ve Fed'in gelecek hafta bir faiz artırımına daha gideceğine yönelik beklentileri artırdığını belirtti.