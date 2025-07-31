ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi Beklentileri Aştı

ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, Nisan-Haziran 2025 dönemine ilişkin İstihdam Maliyet Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre, ücret artışını ölçen endeks, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 arttı.

Piyasa beklentisi, İstihdam Maliyet Endeksi'nin bu dönemde yüzde 0,8 artması yönündeydi. Endeks, yılın ilk çeyreğinde de yüzde 0,9 yükselmişti.

İstihdam maliyeti, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda ise yüzde 3,6'lık artış kaydetti.

İkinci çeyrekte maaşlar bir önceki çeyreğe göre yüzde 1, yan hak maliyetleri de yüzde 0,7 arttı.

Özel sektör çalışanlarının istihdam maliyeti yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 ve kamu çalışanlarının maliyeti yüzde 0,8'lik artış kaydetti.