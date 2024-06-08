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ABD'de İstihdam Artışı Sonrası New York Borsası Düşüşle Tamamlandı

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ABD'de beklentileri aşan istihdam artışı sonrasında New York borsası düşüşle tamamlandı. Dow Jones endeksi yüzde 0,22, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. İstihdam verileri, Fed'in faiz indirimine gitme ihtimalini düşürdü.

NEW New York borsası, ABD'de beklentileri aşan istihdam artışı sonrasında haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,22 azalarak 38.798,99 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 azalışla 5.346,99 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 kayıpla 17.133,13 puana geriledi. Ancak iki endeks de gün içinde en yüksek seviyelerini gördü.

ABD'de beklentileri aşan tarım dışı istihdam verileri sonrasında pay piyasaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Ülkede mayısta 182 bin kişi artması beklenen tarım dışı istihdam, 272 bin kişi yükseldi. İşsizlik oranı ise yüzde 3,9'dan yüzde 4'e çıktı ve Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı ve 34,91 dolara ulaştı.

Analistler, güçlü istihdam artışının Fed'in bu yıl faiz oranlarını birden fazla kez düşürmeyebileceği yönündeki endişelerin artmasına yol açtığını aktardı.

İstihdam raporunun ülkede iş gücü piyasasının dayanıklılığına işaret ettiğini belirten analistler, verilerin yayımlanması sonrasında bankanın bu yıl daha az faiz indirimi yapabileceğine dair görüşün güçlendiğini kaydetti.

İstihdam verileri sonrasında dolar endeksi, yüzde 0,8 artışla 104,94'e yükseldi. Avro/dolar paritesi, yüzde 0,8 azalışla 1,08,04'e indi.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 15 baz puan artarak yüzde 4,43 seviyesini aştı.

Piyasa fiyatlamalarında Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitmesi ihtimali ise yüzde 50'nin altına geriledi.

Ayrıca, ABD'de toptan eşya stokları, nisanda aylık bazda yüzde 0,1 ile beklentilerin altında artış kaydederken, toptan eşya satışları 0,1 yükseldi.

Fed'in yayımladığı verilere göre, ülkede tüketici kredileri de nisanda 6,4 milyar dolarla beklentilerin altında artış kaydetti.

GameStop hisselerinde dalgalanma sürüyor

Öte yandan, 2021'de GameStop hisselerinde yaşanan dalgalanmada adı geçen "Roaring Kitty" sosyal medya hesabının arkasındaki isim olan Keith Gill, yaklaşık dört yıl aradan sonra YouTube'da ilk canlı yayınını yaptı. Gill'in yaklaşık 50 dakika süren canlı yayını 600 binden fazla kişi tarafından takip edildi.

GameStop hisseleri, bugünkü finansal sonuçlarında ilk çeyrekte satışlarında yüzde 29 düşüş bildirmesi sonrasında güne yaklaşık yüzde 20 kayıpla başlamıştı. Şirketin hisseleri, gün içinde dalgalanma nedeniyle 15'ten fazla kez işleme kapatıldı. GameStop hisseleri günü yüzde 40'a yakın düşüşle tamamladı.

Şirketin hisseleri, bugünkü keskin düşüşüne rağmen, haziran ayında yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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