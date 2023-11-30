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ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Piyasa Beklentilerinin Altında Gerçekleşti

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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Kasım ile biten haftada 218 bine yükselmesine karşın piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İşsizlik maaşı başvurularının 220 bin olması öngörülüyordu.

NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Kasım ile biten haftada 218 bine yükselmesine karşın piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 25 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi artışla 218 bine çıktı.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının 220 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 209 binden 211 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı bir önceki haftaya kıyasla 500 azalarak 220 bine indi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 18 Kasım ile biten haftada 86 bin kişi artarak 1 milyon 927 bin oldu ve Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı Ekonomi Haberler

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