ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüş Gösterdi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Kasım ile biten haftada 217 bine geriledi. İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin veriler açıklandı.

New York borsası güne yatay seyirle başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,09 artışla 34.142,25 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artarak 4.389,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 artışla 13.683,03 puana tırmandı.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcılar tarafından değerlendirilmeye devam edilirken pay piyasalarında yeni günün açılışında yatay bir seyir izlendi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, the Wall Street Journal'a verdiği röportajda, Fed'in gelecek yıl ekonominin beklenenden daha fazla yavaşlamadığından emin olmak için uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükselişin etkilerine dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

Analistler, banka yetkililerinin açıklamalarında para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu arandığına işaret ederek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü konuşmasının yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 4 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin kişilik düşüşle 217 bine indi.

Analistler, söz konusu verilerin, ABD'de iş gücü piyasasının tarihsel olarak sıkı seviyelerde kalmasına rağmen bir miktar yumuşama sürecinden geçtiğine dair sinyallerle uyumlu olduğunu belirtti.

Öte yandan ABD'de bilanço sezonu devam ederken, Disney'in hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.

Mobil araç çağırma uygulaması Lyft'in hisseleri ise rezervasyon artışının rakibi Uber'e kıyasla düşük kalması nedeniyle yüzde 4'ten fazla indi.