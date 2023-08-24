ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüş Gösterdi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Ağustos ile biten haftada 230 bine indi. Veriler, ABD'nin iş gücü piyasasının sıkı seviyelerde olduğunu gösteriyor.

NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Ağustos ile biten haftada 230 bine indi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 19 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 10 bin kişi azalışla 230 bine geriledi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 240 bin olması öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi de 239 binden 240 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin 250 kişi artışla 236 bin 750'ye çıktı.

Süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 12 Ağustos ile biten haftada 9 bin kişi azalarak 1 milyon 702 bine indi.???????

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin ABD'nin iş gücü piyasasının tarihsel olarak sıkı seviyelerde kaldığına dair kanıtları güçlendirdiğini belirterek, verilerin ABD Merkez Bankası'na (Fed) enflasyonu frenlemek amacıyla şahin duruşunu sürdürmesi için alan sağladığını ifade etti.