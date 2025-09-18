ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentilerin Altında

Haberler

ABD'de 13 Eylül ile biten haftada işsizlik maaşı başvuruları 231 bine düşerek piyasa beklentilerini aştı. Geçen haftaya göre başvuru sayısında 33 bin kişilik bir azalma gerçekleşti.

NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Eylül ile biten haftada 231 bine inerek beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 33 bin kişi azalarak 231 bine düştü.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 241 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 263 binden 264 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 750 azalarak 240 bine geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 6 Eylül ile biten haftada 7 bin düşerek 1 milyon 920 bine indi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
