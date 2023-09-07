ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentilerin Altında

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Eylül ile biten haftada 216 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İşsizlik maaşı başvurularının düşmesiyle birlikte ekonomik durumda iyileşme sinyalleri görülmektedir.

NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Eylül ile biten haftada 216 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 2 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi azalışla 216 bine indi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen ve şubat ayından bu yana en düşük seviyesini kaydeden işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 234 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi de 228 binden 229 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 8 bin 500 kişi azalarak 229 bin 250'ye düştü.

Süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 26 Ağustos ile biten haftada 40 bin bin kişi azalışla 1 milyon 679 bine geriledi.