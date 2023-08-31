ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentilerin Altında

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Ağustos ile biten haftada 228 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 1 milyon 725 bine yükseldi.

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz oranlarını sabit tutacağına yönelik beklentilerle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,05 artışla 34.909,09 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,05 artarak 4.517,01 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 artışla 14.041,54 puana yükseldi.

Son ekonomik verilerin ardından Fed'in parasal sıkılaşmasını durdurabileceğine yönelik iyimserlikle pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, kişisel gelirler temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artarken, kişisel tüketim harcamaları aynı dönemde yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise söz konusu dönemde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4,2 ile piyasa beklentileri dahilinde arttı.

ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi iş gücü piyasasına dair veriler de takip edilmeye devam edilirken, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Ağustos ile biten haftada 228 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Öte yandan Fed yetkililerinin para politikasına ilişkin açıklamaları da izlenirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic para politikasının enflasyonu makul bir süre içinde yüzde 2'ye düşürecek kadar sıkı olduğunu belirtti.