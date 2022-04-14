ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
 - Güncelleme:
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Nisan ile biten haftada 185 bine çıkarak beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Nisan ile biten haftada 185 bine çıkarak beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 9 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 18 bin kişi artarak 185 bine yükseldi.

Beklenenden fazla artış gösteren işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 171 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 166 binden 167 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin artarak 172 bin 250 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 2 Nisan ile biten haftada 48 bin azalarak 1 milyon 475 bin seviyesinde gerçekleşti.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çalışma Bakanlığı, İşsizlik, Nisan, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title