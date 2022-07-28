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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düştü

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Temmuz ile biten haftada 256 bine gerileyerek beklenenden az düşüş kaydetti.

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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Temmuz ile biten haftada 256 bine gerileyerek beklenenden az düşüş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 23 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azalarak 256 bine indi.

Piyasa beklentilerinin altında düşüş gösteren işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 253 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 251 binden 261 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 6 bin 250 artarak 249 bin 250'ye yükseldi.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 16 Temmuz ile biten haftada 25 bin kişi azalarak 1 milyon 359 bin seviyesine geriledi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularının son dört haftada ilk kez düşüş gösterdiğini ancak 8 ayın en yüksek seviyesine yakın seyrettiğini, bunun da iş gücü piyasasındaki ılımlılaşmanın devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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