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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düştü

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Haziran ile biten haftada 229 bine gerileyerek beklenenden az düşüş kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Haziran ile biten haftada 229 bine gerileyerek beklenenden az düşüş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 11 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi azalarak 229 bine indi.

Yaşanan düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 215 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 229 binden 232 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin 750 artarak 218 bin 500 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 4 Haziran ile biten haftada 3 bin kişi artarak 1 milyon 312 bin seviyesine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularında yaşanan düşüşün iş gücü piyasasının son dere sıkı olduğunu gösterdiğini belirtti.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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