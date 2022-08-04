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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Temmuz ile biten haftada 260 bine çıkarak beklenenden fazla yükseliş gösterdi.

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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Temmuz ile biten haftada 260 bine çıkarak beklenenden fazla yükseliş gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 30 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi artarak 260 bine çıktı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 259 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 256 binden 254 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 6 bin artarak 254 bin 750'ye yükseldi.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 23 Temmuz ile biten haftada 48 bin kişi artarak 1 milyon 416 bin seviyesine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşına ilişkin son verilerin sıkı iş gücü piyasasında bir miktar yumuşamaya işaret ettiğini belirtti.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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