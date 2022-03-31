ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Mart ile biten haftada 202 bine çıkarak beklentileri geride bıraktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 26 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 14 bin kişi artarak 202 bine yükseldi.

Beklenenden fazla artış gösteren işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 197 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 187 binden 188 bine revize edildi. İşsizlik maaşı başvuruları bir önceki hafta 6 Eylül 1969'dan bu yana en düşük seviyeye inmişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 3 bin 500 azalarak 208 bin 500 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları da 19 Mart ile biten haftada 35 bin azalarak 1 milyon 307 bin seviyesinde gerçekleşti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta gösterdiği artışa rağmen düşük seviyelerde seyretmeye devam ettiğini belirtti.