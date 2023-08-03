ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Temmuz ile biten haftada 227 bine çıktı. Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 221 bin olarak korundu. Süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 22 Temmuz ile biten haftada 21 bin kişi artarak 1 milyon 700 bine çıktı.

NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Temmuz ile biten haftada 227 bine çıktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 29 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi artışla 227 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 221 bin olarak korundu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 5 bin 500 kişi azalışla 228 bin 250'ye geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 22 Temmuz ile biten haftada 21 bin kişi artarak 1 milyon 700 bine çıktı.

Analistler, işsizlik başvurularındaki artışların ABD'nin iş gücü piyasasındaki sıkılığa işaret edecek kadar küçük olduğunu belirterek, bunun da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaştırma döngüsünü sürdürmesine neden olabileceğini ifade etti.