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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 8 ayın zirvesine çıktı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 8 ayın zirvesine çıktı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Temmuz ile biten haftada 251 bine çıkarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Temmuz ile biten haftada 251 bine çıkarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 16 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi artarak 251 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 8 ayın en yüksek seviyesine ulaşan işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 240 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi de revize edilmeyerek 244 bin seviyesinde korundu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 4 bin 500 artarak 240 bin 500'e çıktı.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 9 Temmuz ile biten haftada 51 bin kişi artarak 1 milyon 384 bin seviyesine yükseldi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin son verilerin, sıkı para politikası ve sıkılaşan finansal koşullar nedeniyle iş gücü piyasasında bir miktar soğumaya işaret ettiğini belirtti.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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