ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Aralık ile biten haftada 199 binle beklentilerin altına düştü.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 16 bin kişi azalarak 199 bine geriledi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 219 bin olması yönündeydi.

İşsizlik Maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi de 214 binden 215 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 1.750 artarak 218 bin 750'ye çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 20 Aralık ile biten haftada 47 bin azalışla 1 milyon 866 bine indi.